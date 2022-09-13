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13 сентября, 01:53

Пашинян после Путина и Макрона позвонил Блинкену

Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Речь шла об обострении на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Армении.

Пашинян сообщил ему, что в связи с произошедшим Совбез республики принял решение официально обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Госдеп меж тем распространил заявление Блинкена. Он отметил, что США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, призывают стороны немедленно прекратить огонь.

Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном

Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном

Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, а затем и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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