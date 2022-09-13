Пашинян после Путина и Макрона позвонил Блинкену

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Речь шла об обострении на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Армении.

Пашинян сообщил ему, что в связи с произошедшим Совбез республики принял решение официально обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.