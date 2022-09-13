Патрушев: Цели СВО будут достигнуты вопреки санкциям и западной помощи Киеву

Несмотря на масштабную помощь Запада украинскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, российская специальная военная операция достигнет поставленных перед ней целей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине", — сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.