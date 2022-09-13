Патрушев: Цели СВО будут достигнуты вопреки санкциям и западной помощи Киеву
Несмотря на масштабную помощь Запада украинскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, российская специальная военная операция достигнет поставленных перед ней целей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине", — сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
Для того чтобы конфликт затянуть, Штаты с союзниками наращивают поставки вооружения, военной техники. Это оружие, подчеркнул Патрушев, в дальнейшем используется против мирных граждан. Несмотря на западную помощь Киеву, СВО выполнит свои задачи, подчеркнул он.
Как писал Лайф ранее, Песков тоже заявил, что РФ будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине. Так он отреагировал на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Москва в будущем может потребовать полной капитуляции Киева.
ТАСС / Елена Афонина