"Их планы пугают": В США увидели опасность в программе России по гиперзвуковым ракетам

На американцев российская программа создания гиперзвуковых ракет действует устрашающе. Об этом заявил в беседе с Le Monde директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

"Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают", — сказал Буффард, говоря о российских программах гиперзвукового оружия.

Буффард напомнил, что снарядов для перехвата такого оружия пока нет. Он подчеркнул, что сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление. При таких характеристиках о перехвате вообще не может быть речи, подчеркнул он. Эксперт также отметил, что американцы сильно отстают и в сфере арктического флота.

"У нашей береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет", — посетовал Буффард.