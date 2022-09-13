Два человека убиты в Канаде в серии перестрелок

В результате серии перестрелок в канадском Онтарио убиты два человека, включая сотрудника полиции. Об этом сообщает местная газета Globe and Mail. Издание уточняет, что ещё трое ранены. Подозреваемого задержали, позднее он скончался.

Неизвестный устроил перестрелку в городе Миссисога, сообщает газета со ссылкой на осведомленный источник. В ходе стрельбы погиб полицейский. Следом произошла ещё одна перестрелка, там другой человек получил смертельные ранения. Позже стало известно, что злоумышленник угнал машину, при задержании был ранен. Специальное подразделение расследований (SIU) изучает детали произошедшего, и в том числе — законность действий полиции.