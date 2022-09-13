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13 сентября, 03:18

Honda решила полностью перейти на электромотоциклы

Honda решила перейти на электромотоциклы в период с 2040 по 2050 год

<p>Проект дизайна электромотоциклов Honda. Фото © honda.co.jp</p>

Проект дизайна электромотоциклов Honda. Фото © honda.co.jp

Японский автомобильный концерн Honda перестанет выпускать мотоциклы, выбрасывающие в атмосферу углекислый газ. Однако случится это не скоро — в период с 2040 по 2050 год. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте компании.

К тому же, как сообщается там, концерн Honda "планирует к 2025 году представить десять или более моделей мотоциклов, работающих на электричестве".

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Ранее Лайф писал, что Евросоюз может полностью перейти на электромобили с 2035 года. Однако это спровоцирует рост безработицы, так как закроются предприятия по выпуску двигателей внутреннего сгорания, полагают эксперты.

Арина Родионова
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