Honda решила полностью перейти на электромотоциклы

Японский автомобильный концерн Honda перестанет выпускать мотоциклы, выбрасывающие в атмосферу углекислый газ. Однако случится это не скоро — в период с 2040 по 2050 год. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте компании.

К тому же, как сообщается там, концерн Honda "планирует к 2025 году представить десять или более моделей мотоциклов, работающих на электричестве".