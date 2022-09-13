Honda решила полностью перейти на электромотоциклы
Honda решила перейти на электромотоциклы в период с 2040 по 2050 год
Проект дизайна электромотоциклов Honda. Фото © honda.co.jp
Японский автомобильный концерн Honda перестанет выпускать мотоциклы, выбрасывающие в атмосферу углекислый газ. Однако случится это не скоро — в период с 2040 по 2050 год. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте компании.
К тому же, как сообщается там, концерн Honda "планирует к 2025 году представить десять или более моделей мотоциклов, работающих на электричестве".
Ранее Лайф писал, что Евросоюз может полностью перейти на электромобили с 2035 года. Однако это спровоцирует рост безработицы, так как закроются предприятия по выпуску двигателей внутреннего сгорания, полагают эксперты.