Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за боёв на границе с Азербайджаном

Кабинет министров Армении уже направил обращения к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — рассказали там.