Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за боёв на границе с Азербайджаном
Кабинет министров Армении уже направил обращения к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — рассказали там.
Ночью в Армении прошло заседание Совета безопасности, на котором решили отправить официальное обращение к России "с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
Минобороны Армении