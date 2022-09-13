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13 сентября, 03:41

Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за боёв на границе с Азербайджаном

Кабинет министров Армении уже направил обращения к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — рассказали там.

Ночью в Армении прошло заседание Совета безопасности, на котором решили отправить официальное обращение к России "с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".

Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов

Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов

Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.

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Минобороны Армении

Андрей Григорьев

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