Звезда "Игры в кальмара" получила "Эмми"

Награду академии телевидения США Emmy Awards в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ.

Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix

Соперниками корейского актёра в этой номинации стали Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение"). Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется на канале NBC.

"Лучшая мужская роль в комедийном сериале", по признанию телевизионной академии, была сыграна Джейсоном Судейкисом в "Тед Лассо". Майк Уайт за "​​Белый лотос" получил награды в номинациях "Лучшая мужская роль в мини-сериале" и за сценарий к этому сериалу.