НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 04:08

Звезда "Игры в кальмара" получила "Эмми"

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил "Эмми"

<p>Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix</p>

Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix

Награду академии телевидения США Emmy Awards в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ.

Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix

Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix

Соперниками корейского актёра в этой номинации стали Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение"). Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется на канале NBC.

"Лучшая мужская роль в комедийном сериале", по признанию телевизионной академии, была сыграна Джейсоном Судейкисом в "Тед Лассо". Майк Уайт за "​​Белый лотос" получил награды в номинациях "Лучшая мужская роль в мини-сериале" и за сценарий к этому сериалу.

Netflix выпустит реалити-шоу по "Игре в кальмара" с призом в $4,56 млн

Netflix выпустит реалити-шоу по "Игре в кальмара" с призом в $4,56 млн

Ранее Лайф сообщал, что помимо "Игры в кальмара" на "Эмми" также были номинированы "Очень странные дела". А ещё в список претендентов были включены сериалы "Наследники" и "Озарк".

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров