Звезда "Игры в кальмара" получила "Эмми"
Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил "Эмми"
Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix
Награду академии телевидения США Emmy Awards в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ.
Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2021 г. © Netflix
Соперниками корейского актёра в этой номинации стали Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение"). Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется на канале NBC.
"Лучшая мужская роль в комедийном сериале", по признанию телевизионной академии, была сыграна Джейсоном Судейкисом в "Тед Лассо". Майк Уайт за "Белый лотос" получил награды в номинациях "Лучшая мужская роль в мини-сериале" и за сценарий к этому сериалу.
Ранее Лайф сообщал, что помимо "Игры в кальмара" на "Эмми" также были номинированы "Очень странные дела". А ещё в список претендентов были включены сериалы "Наследники" и "Озарк".