Анкара потребовала от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании

Власти Турции призвали Украину объяснить причины запуска в этой стране агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık, ссылаясь на дипломатические источники.

"Турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения", — говорится в публикации.

Собеседники издания добавили, что работать в этом направлении стало и Посольство Турции на Украине. Там заверили, что тема внимательно отслеживается.