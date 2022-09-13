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13 сентября, 04:39

Анкара потребовала от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании

Aydınlık: Турция запросила у властей Украины разъяснения из-за кампании против её бизнеса

Власти Турции призвали Украину объяснить причины запуска в этой стране агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık, ссылаясь на дипломатические источники.

"Турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения", — говорится в публикации.

Собеседники издания добавили, что работать в этом направлении стало и Посольство Турции на Украине. Там заверили, что тема внимательно отслеживается.

Как сообщал Лайф, Турция примет участие в восстановлении украинской инфраструктуры. Соответствующий меморандум 17 августа во Львове подписали глава Мининфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

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Pexels

Андрей Григорьев

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