"Довели страну до ручки!": Британцы назвали провальным план властей по борьбе с энергокризисом

Политический курс нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может обернуться для страны катастрофой. Об этом в статье для The Guardian пишет обозреватель Уилл Хаттон.

По его словам, уже сегодня есть понимание того, насколько велика угроза, которую представляют приверженцы Brexit, вставшие у власти. Энергетическая политика государства оказалась провальной по всем пунктам, а планы на введение потолка цен на российский газ лишь усугубят ситуацию, говорится в статье.

"Энергетическая политика во времена потенциально длительных перебоев с поставками должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу. Она должна защищать бизнес так же, как и потребителей. Она должна быть финансово сбалансированной и не создавать риска отключений электроэнергии. В этом смысле планы нашего правительства являются провальными по всем пунктам", — подчеркнул Хаттон.

Публикация газеты нашла отклик среди простых британцев. Так, комментаторы отметили, что сегодня страна переживает худшие времена, но вдобавок к этому у руля оказались худшие люди. Другие заявили, что бывший премьер Джонсон своей бездарной политикой во времена пандемии ковида убил сотни тысяч людей, а его последователи грядущей зимой намерены поднять планку до миллиона британцев, умерших от холода и голода.

"Довели страну до ручки! Миллионы британцев сейчас будут испытывать трудности с нормальным количеством тепла и с нормальной едой", — прокомментировал ситуацию один из пользователей.