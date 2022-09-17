Попытку прорыва к гробу королевы сорвали за две секунды
Полиция Лондона задержала пытавшегося прорваться к гробу Елизаветы II
Мужчину задержали при попытке прорваться к гробу королевы. Фото © 7NEWS
Мужчину, который попытался прорваться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II, задержала полиция Лондона. Об этом происшествии, случившемся во время публичного прощания в Вестминстерском дворце, рассказал телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.
"Кое-кто решил, что может смести с пути мою [семилетнюю племянницу], подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать", — рассказала стоявшая в очереди Трейси Холланд.
Церемония прощания с Елизаветой II. Фото © YouTube / Royal family
Она добавила, что полицейские "за две секунды" задержали мужчину. Правоохранительные органы Лондона уточнили, что инцидент произошёл примерно в 22:00 в пятницу, 16 сентября (00:00 мск 17 сентября). Мужчина задержан за нарушение общественного порядка.
Ранее Лайф писал, что Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.