Попытку прорыва к гробу королевы сорвали за две секунды

Мужчину, который попытался прорваться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II, задержала полиция Лондона. Об этом происшествии, случившемся во время публичного прощания в Вестминстерском дворце, рассказал телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Кое-кто решил, что может смести с пути мою [семилетнюю племянницу], подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать", — рассказала стоявшая в очереди Трейси Холланд.

Церемония прощания с Елизаветой II. Фото © YouTube / Royal family

Она добавила, что полицейские "за две секунды" задержали мужчину. Правоохранительные органы Лондона уточнили, что инцидент произошёл примерно в 22:00 в пятницу, 16 сентября (00:00 мск 17 сентября). Мужчина задержан за нарушение общественного порядка.