Как лишить себя части пенсии: Хватит одной ошибки

Самая частая причина недоплаты пенсии — ошибка или неточность в оформлении анкеты в Пенсионном фонде. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как правило, такие ошибки возникают по вине самих заявителей. Но бывают и проблемы с системой. Например, возможны ошибки в ситуациях со сменой фамилии. Из-за сбоя у человека может появиться два ИНН. Или нарушается цепочка СНИЛС – ИНН.

"Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан", — рассказал Гиринский агентству "Прайм".

Эксперт посоветовал зайти на сайт госуслуг и сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счёта. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.