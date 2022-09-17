Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II
Дэвид Бекхэм в очереди к гробу с телом королевы Елизаветы II. Фото © YouTube / Guardian News
Бывший футболист английской сборной Дэвид Бекхэм провёл в очереди к гробу с телом королевы Елизаветы II более 13 часов. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.
Вполне ожидаемо, что спортсмен в этой очереди выглядел уставшим. На видео с ютуб-канала Guardian News заметно, какой у него невыспавшийся вид, покрасневшие глаза. Проходя мимо гроба Её Величества, знаменитость склонила голову. Этот момент показал ютуб-канал Royal family.
"Дэвид Бекхэм был явно взволнован, когда присоединился к представителям общественности, отдавшим дань уважения королеве в Вестминстер-холле в пятницу. Бывший капитан сборной Англии склонил голову, проходя мимо гроба Её Величества, выстояв в очереди с раннего утра", — пишет Royal family.
Ранее Лайф сообщал, что китайских чиновников не подпустили к гробу с Елизаветой II. Это не разрешил сделать спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.