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17 сентября, 00:23

Байден поразмышлял, чем ответит России на ядерный удар

Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия на Украине

Россию ждут последствия, если она применит на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Интервьюер спросил президента, что бы он сказал российскому коллеге Владимиру Путину в случае применения им неконвенционального вооружения, то есть не подпадающего под международные конвенции.

"Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто другое со времён Второй мировой", — сказал Байден.

Прямо говорить, как США могли бы отреагировать на такой шаг, он отказался. Лишь ограничился утверждением, что "последствия будут".

Учёный описал сценарий ядерной войны России и НАТО

Учёный описал сценарий ядерной войны России и НАТО

"Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — уклончиво сказал Байден.

Как рассказывал Лайф, ранее учёные просчитали несколько сценариев масштабных ядерных боестолкновений и обнаружили, что на одном материке люди не будут голодать даже в худшем варианте завершения атомной войны между США и Россией.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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