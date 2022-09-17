Врач развеял самые популярные мифы о болезнях

Хруст пальцами не является причиной артрита. Этот популярный миф развеял врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито. Если человеку хочется хрустеть — это просто значит, что у него выходит углекислый газ, объяснил медик.

"Лопаются пузырьки углекислого газа, которые образуются во внутрисуставной жидкости в процессе метаболизма синовиальной жидкости, и в результате просто хлопают. Но сам факт, что человек хрустит, не говорит о том, что у него повышенный риск развития артрита", — объяснил Жито в разговоре с "Москвой 24".

Он также развеял ещё один миф — о том, что при головной боли обязательно нужно выпить обезболивающее, так как якобы терпеть нельзя. Врач отметил, что только "определённый медицинский диагноз может провоцировать инсульт", то есть не все виды головной боли, а, например, мигрень.

Следующим заблуждением Жито назвал мнение, что медицинские маски не защищают во время пандемии коронавируса и в сезон гриппа. Если человек надел её, будучи здоровым, а рядом кто-то кашляет или чихает, то средство защиты снижает количество вирусных частиц, проникающих в организм человека.

"Но часть из них может попадать в органы дыхательной системы человека. Мы говорим своим пациентам, что маска может спасти от тяжёлого течения коронавируса. Важен не факт инфицирования, а факт количества вирусных частиц, которые в единицу времени получил человек", — рассказал врач.

Мифом, по словам медика, является и то, что мужчины якобы думают о сексе каждые семь секунд. Оказалось, что просто чаще, чем женщины. А вот утверждение, что женский иммунитет сильнее, чем мужской, правда, отметил медик. Особенно если речь идёт о репродуктивном возрасте, когда женщины обладают высоким уровнем эстрогена. Он стимулирует развитие женских половых органов и обладает иммуноукрепляющими свойствами.