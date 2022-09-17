Пять человек погибли при ударе Израиля по окрестностям аэропорта Дамаска

Вооружённые силы Израиля нанесли удар по окрестностям аэропорта Дамаска. Жертвами стали пять человек. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

По данным САНА, удар был нанесён примерно в 00:45 (время совпадает с московским). Был атакован международный аэропорт Дамаска и несколько объектов к югу от столицы Сирии.

Погибло пять военнослужащих. Также был нанесён материальный ущерб. При этом жертв могло бы быть больше: сирийским силам противовоздушной обороны удалось сбить большую часть израильских ракет.