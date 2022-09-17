Фура засыпала дорогу секс-игрушками и интимной смазкой
Грузовик с игрушками для взрослых перевернулся на шоссе в Оклахоме
Фура, перевозившая товары для секс-шопа, перевернулась на шоссе в американском штате Оклахома. Из-за аварии часть трассы I-40 в восточном направлении оказалась перекрыта почти на четыре часа. Об этом сообщает портал cdllife.
В аварии, как передаёт издание, никто не пострадал. Груз идентифицировали не сразу: корреспондент с телевизионного вертолёта признавался, что сверху ему ничего не видно. Потом поступила информация с земли и все узнали о курьёзности случившегося. Перекрывали дорогу надолго для уборки. Расчищать трассу пришлось не только от секс-игрушек, но и от упаковок интимной смазки.
Ранее Лайф писал, что летом в Москве мусоровоз опрокинулся на тротуар и засыпал дорогу отходами. Тогда на Малой Тульской улице, недалеко от дома 24, водитель не справился с управлением.
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