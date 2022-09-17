Гинцбург назвал регион, где может появиться самый заразный коронавирус

Новый штамм коронавируса может появиться в Южной Америке, и он может стать более заразным, чем "омикрон". Причина в том, что там много людей с иммунодефицитом. Таким прогнозом поделился директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять", — приводит ТАСС слова учёного.

По его мнению, новый вариант ковида будет распространяться быстрее "омикрона", поскольку вирусы, развиваясь, становятся всё более "родственны" к человеческим рецепторам.