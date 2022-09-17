Президент Мексики указал на виновного в разжигании конфликта на Украине

Производители оружия, группы политического влияния, страны НАТО и мировые державы ищут в конфликте на Украине способы удовлетворить свои нужды. Они усугубляют его и вредят всему населению земли. Об этом в ходе парада по случаю Дня независимости Мексики заявил президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооружённому конфликту. И однажды, допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают её усугубить, не заботясь о страданиях, которые причиняют человечеству, или об ущербе, который наносят стабильности наций и благополучию обществ", — сказал мексиканский лидер.

По его мнению, именно так и зародился конфликт России и Украины. Затем "дополнительной дозой иррациональности" стали санкции, вводимые против Москвы, а также поставка оружия Украине.

Обрадор задался вопросом, почему сначала Украине отказали во вступлении в НАТО, а затем начали массово вооружать её, пытаться давить на Россию.

"Эти меры только усугубили конфликт, причинили больше страданий жертвам, их семьям и беженцам, усугубили нехватку продовольствия и энергии и способствовали мировой инфляции", — отметил мексиканский президент.