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16 сентября, 21:52

Президент Мексики указал на виновного в разжигании конфликта на Украине

Президент Мексики Обрадор обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Производители оружия, группы политического влияния, страны НАТО и мировые державы ищут в конфликте на Украине способы удовлетворить свои нужды. Они усугубляют его и вредят всему населению земли. Об этом в ходе парада по случаю Дня независимости Мексики заявил президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооружённому конфликту. И однажды, допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают её усугубить, не заботясь о страданиях, которые причиняют человечеству, или об ущербе, который наносят стабильности наций и благополучию обществ", — сказал мексиканский лидер.

По его мнению, именно так и зародился конфликт России и Украины. Затем "дополнительной дозой иррациональности" стали санкции, вводимые против Москвы, а также поставка оружия Украине.

Обрадор задался вопросом, почему сначала Украине отказали во вступлении в НАТО, а затем начали массово вооружать её, пытаться давить на Россию.

"Эти меры только усугубили конфликт, причинили больше страданий жертвам, их семьям и беженцам, усугубили нехватку продовольствия и энергии и способствовали мировой инфляции", — отметил мексиканский президент.

Политолог рассказал об истинном интересе НАТО на Украине

Политолог рассказал об истинном интересе НАТО на Украине

Как сообщал Лайф, ранее генсек НАТО Столтенберг на фоне новостей из Луганска и Херсона призвал ещё больше усиливать ВСУ. Он признался: его очень обнадёживает то, что украинским вооружённым силам удаётся частично отвоёвывать территории и наносить удары в тылу российских войск.

Обложка ©

Flickr / Mundo al Revés

Андрей Григорьев

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