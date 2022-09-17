"Роснефть" отреагировала на передачу активов Германии

"Роснефть" считает, что передача активов под управление германского регулятора нарушает принципы рыночной экономики и цивилизации. Об этом говорится на сайте российской компании.

"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", — заявили в "Роснефти".

Там подчеркнули, что решение правительства ФРГ не временное, а говорит о безвозвратной передаче активов, поэтому компания может обратиться в суд. В корпорации напомнили, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, а также вела переговоры по новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок в Европу. Инвестиции "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составили 4,6 миллиарда евро.