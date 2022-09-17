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16 сентября, 21:32

"Роснефть" отреагировала на передачу активов Германии

"Роснефть" увидела нарушение принципов рыночной экономики в передаче активов ФРГ

"Роснефть" считает, что передача активов под управление германского регулятора нарушает принципы рыночной экономики и цивилизации. Об этом говорится на сайте российской компании.

"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", — заявили в "Роснефти".

Там подчеркнули, что решение правительства ФРГ не временное, а говорит о безвозвратной передаче активов, поэтому компания может обратиться в суд. В корпорации напомнили, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, а также вела переговоры по новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок в Европу. Инвестиции "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составили 4,6 миллиарда евро.

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Как рассказывал Лайф, 16 сентября стало известно, что правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. На такой шаг кабмин пошёл для обеспечения деятельности трёх нефтеперерабатывающих заводов — Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург-ан-дер-Донау) — из-за якобы надвигающейся угрозы энергетической безопасности.

Обложка ©

ТАСС \ DPA

Андрей Григорьев

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