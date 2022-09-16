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16 сентября, 20:45

В Киргизии раскрыли потери после боёв с Таджикистаном

Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 24 человека

В Киргизии 24 человека погибло в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Баткенская область находится на юге Киргизии, граничит с Таджикистаном.

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Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджкистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем опять появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.

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Сайт Погранслужбы Киргизии

Андрей Григорьев

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