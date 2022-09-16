В Киргизии раскрыли потери после боёв с Таджикистаном
Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 24 человека
В Киргизии 24 человека погибло в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
"В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Баткенская область находится на юге Киргизии, граничит с Таджикистаном.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджкистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем опять появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.
Сайт Погранслужбы Киргизии