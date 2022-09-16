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16 сентября, 20:10

"Очень метко": На саммите ШОС придумали новую расшифровку её названия

Ушаков: в ШОС нет стран-вассалов и сателлитов

Один из участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистан расшифровал аббревиатуру организации как "шанс остаться суверенными". Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что такая идея понравилась всем присутствовавшим на встрече.

"Очень метко, по-моему. Всем понравилось. Удачная формулировка. Она отражает суть того, что здесь происходит", — сказал Ушаков в интервью каналу "Россия-1".

Он подчеркнул, что практически все государства, входящие в ШОС, суверенны. Среди них нет вассалов и сателлитов.

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Как рассказывал Лайф, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества по итогам двухдневного саммита подписали Самаркандскую декларацию и около 40 документов, включая комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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