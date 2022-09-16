"Очень метко": На саммите ШОС придумали новую расшифровку её названия
Ушаков: в ШОС нет стран-вассалов и сателлитов
Один из участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистан расшифровал аббревиатуру организации как "шанс остаться суверенными". Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что такая идея понравилась всем присутствовавшим на встрече.
"Очень метко, по-моему. Всем понравилось. Удачная формулировка. Она отражает суть того, что здесь происходит", — сказал Ушаков в интервью каналу "Россия-1".
Он подчеркнул, что практически все государства, входящие в ШОС, суверенны. Среди них нет вассалов и сателлитов.
Как рассказывал Лайф, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества по итогам двухдневного саммита подписали Самаркандскую декларацию и около 40 документов, включая комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.