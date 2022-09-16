Китаевед раскрыл истинную причину приезда Си Цзиньпина на саммит ШОС

Председатель Китая Си Цзиньпин покинул страну впервые за два года и прилетел на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканд только для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать" заявил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Китаевед Вавилов — о приезде председателя КНР Си Цзиньпина на ШОС ради президента РФ Владимира Путина. Видео © "Дайте сказать!"

По словам эксперта, Си Цзиньпин на протяжении двух лет не покидал страну из-за ковидных ограничений. Так, по этой причине в Китае оставались всё это время 25 членов политбюро Центрального комитета вместе с соотечественниками. А сейчас, за месяц до XX съезда, где Си Цзиньпина должны переизбрать, он решил вдруг покинуть территорию КНР. И такая поездка, отметил Вавилов, не была запланирована изначально, ведь обычно он не посещает подобные мероприятия, в том числе саммит стран АСЕАН. Хотя для Китая страны, представители которых собрались в Самарканде, очень важны, в его товарообороте они занимают лишь доли процента, которые незначительны для страны с точки зрения экономики государства.

"Тем не менее основная задача — это приехать на саммит ШОС, чтобы внимание Путина увидеть второй раз в этом году", — подчеркнул Вавилов.

Первый раз в этом году Путин и Си Цзиньпин встретились 4 февраля на Олимпиаде в Пекине, когда они подписали совместную декларацию. Российский лидер, добавил эксперт, летал зимой в Китай, чтобы создать энергетический союз, тогда же и договорились о поставках в КНР нефти из РФ. И это было за 20 дней до начала спецоперации на Украине. По словам публициста, та встреча носила очень важный для России характер, ведь экономика нашей страны после западных санкций не развалилась из-за того, что Путин и Си Цзиньпин договорились об энергетическом сотрудничестве. И теперь не исключено, что на повестке дня могут быть более серьёзные изменения.

Поэтому, продолжил Вавилов, Си Цзиньпин за месяц до съезда и решил покинуть Китай, хотя на его бы месте любой лидер оставался внутри страны, занимался внутренней повесткой, готовился бы к переизбранию. Именно встреча с Путиным является целью председателя КНР.