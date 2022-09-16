Путин выразил надежду, что большая часть украинского зерна отправится в беднейшие страны

Большая часть украинского зерна должна отправиться в беднейшие страны. Такую надежду выразил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его — пока этого не удаётся достичь — всё-таки пойдёт по продовольственной программе ООН для беднейших стран", — отметил глава российского государства.

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад, который тот внёс в реализацию продовольственной программы, то есть в процесс вывоза зерна с Украины.