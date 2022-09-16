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16 сентября, 14:54

Путин выразил надежду, что большая часть украинского зерна отправится в беднейшие страны

Большая часть украинского зерна должна отправиться в беднейшие страны. Такую надежду выразил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его — пока этого не удаётся достичь — всё-таки пойдёт по продовольственной программе ООН для беднейших стран", — отметил глава российского государства.

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад, который тот внёс в реализацию продовольственной программы, то есть в процесс вывоза зерна с Украины.

Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём

Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём

Ранее Лайф писал, что в Самарканде проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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