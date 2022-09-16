Путин выразил надежду, что большая часть украинского зерна отправится в беднейшие страны
Большая часть украинского зерна должна отправиться в беднейшие страны. Такую надежду выразил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его — пока этого не удаётся достичь — всё-таки пойдёт по продовольственной программе ООН для беднейших стран", — отметил глава российского государства.
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад, который тот внёс в реализацию продовольственной программы, то есть в процесс вывоза зерна с Украины.
Ранее Лайф писал, что в Самарканде проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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