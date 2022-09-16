Олеся Носова назначена врио главреда и гендиректора "Комсомольской правды"
Олеся Носова. Обложка © Telegram / "Комсомольская правда"
Временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды" назначена Олеся Носова. До этого дня она была первым заместителем главреда и шеф-редактором сайта kp.ru, сообщили в редакции газеты.
Олеся Вячеславовна Носова прошла большой путь с 1994 года от корреспондента до первого зама "Комсомолки". Она является лауреатом множества престижных премий, в том числе "Медиаменеджер", "Золотое перо" и других. С 2007 года — шеф-редактор сайта. Стоит отметить, что за 14 лет под её руководством аудитория сайта kp.ru увеличилась более чем в 20 раз.
Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в среду в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003-м он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.