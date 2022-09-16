В акватории Ладожского озера нашли останки неизвестного корабля и баржу 40-х годов

В акватории Ладожского озера вблизи острова Валаам во время научно-исследовательской экспедиции были найдены останки неизвестного корабля и баржа 40-х годов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.

"По возрасту мы понимаем, что это дореволюционная постройка, это деревянный корабль. Скорее всего, он предназначался для внутренних нужд монастыря, на нём были найдены кирпичи с клеймом. Строительный материал корабль перевозил", — отметил он.

Куликов добавил, что судно, предположительно, затонуло при авианалёте, об этом говорят большие повреждения и следы возгорания. По мнению эксперта, такие находки лучше оставлять на дне, так как при подъёме корабли могут прийти в негодность, а сам этот процесс довольно сложный и дорогостоящий. В дальнейшем планируется рассмотреть оставшуюся часть архипелага длиной 35 кв. км и определить точную дату создания баржи.