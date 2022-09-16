Франция, Польша и ФРГ выступили за пересмотр политики ЕС в отношении РФ из-за Украины

Главы МИД Франции, Польши и Германии заявили о необходимости заново определить принципы политики Евросоюза в отношении России из-за украинского конфликта. Об этом сказано в распространённом заявлении.

"В то время как российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ", — сказано в заявлении министров трёх стран.

Кроме того, они отметили, что выступают за "стратегический подход с участием международных партнёров к решению проблемы восстановления Украины".