ФАС выдала предупреждение оператору аэропорта Пулково после жалобы "Победы"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение оператору аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ООО "Воздушные ворота Северной столицы" после жалобы авиакомпании "Победа". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на ФАС. В ведомстве заявили, что компания злоупотребляла доминирующей позицией во время предоставления доступа к инфраструктуре аэропорта.

ФАС выяснила, что соответствующие просьбы "Победы" к ВВСС остались без рассмотрения. В обращении утверждалось, что территория аэропорта была необходима для наземного обслуживания самолётов, стоимость которого уменьшилась бы на 40–50% от действующих тарифов оператора. Это позволило бы продавать билеты из Санкт-Петербурга по более низким ценам. По данным СМИ, если компания ВВСС не отнесётся к предупреждению ФАС должным образом, то ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.