Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве в середине декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

"Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет", — заявил Каратаев.