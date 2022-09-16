НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 13:58

Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве в середине декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

"Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет", — заявил Каратаев.

Латвийскому вратарю разрешили перейти в "Амур", несмотря на запрет властей Латвии

Латвийскому вратарю разрешили перейти в "Амур", несмотря на запрет властей Латвии

Он также заметил, что сборная не проводила каких-либо консультаций с IIHF по вопросу участия в московском турнире, так как Международная федерация не запрещает участия в подобных соревнованиях.

Обложка ©

olympic.kz

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров