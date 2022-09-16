Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве в середине декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.
"Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет", — заявил Каратаев.
Он также заметил, что сборная не проводила каких-либо консультаций с IIHF по вопросу участия в московском турнире, так как Международная федерация не запрещает участия в подобных соревнованиях.