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Опубликовано 16 сентября 2022, 13:49

С начала СВО в РФ заблокировали почти 3000 сайтов с фейками и антироссийской пропагандой

РКН заблокировал почти 3000 пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками

С начала спецоперации на Украине Роскомнадзор заблокировал 2953 пиратских видеосервиса, где публиковались экстремистские материалы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 млн российских интернет-пользователей", — говорится в сообщении.

Как утверждают в РКН, подобные пиратские видеосервисы стали целенаправленно использоваться в антироссийской пропаганде и распространении фейковых материалов о ходе спецоперации. При этом их создание курируется с территории Украины при поддержке других недружественных стран.

На ВЭФ обсудили фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов
На ВЭФ обсудили фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов

Ранее Лайф рассказывал, что украинские спецслужбы стали массово вербовать россиян в соцсетях. Их сотрудники давали конкретные инструкции своим последователям словами "важно уже начинать сеять хаос, самое время".

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Григорий Воронцов
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