С начала СВО в РФ заблокировали почти 3000 сайтов с фейками и антироссийской пропагандой

С начала спецоперации на Украине Роскомнадзор заблокировал 2953 пиратских видеосервиса, где публиковались экстремистские материалы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 млн российских интернет-пользователей", — говорится в сообщении.

Как утверждают в РКН, подобные пиратские видеосервисы стали целенаправленно использоваться в антироссийской пропаганде и распространении фейковых материалов о ходе спецоперации. При этом их создание курируется с территории Украины при поддержке других недружественных стран.