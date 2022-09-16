Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём
Путин: Россия сделает всё, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее
Россия сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее", — заверил российский лидер.
В разговоре с индийским премьером Путин также отметил, что в курсе его озабоченной позиции по ситуации на территории Незалежной. Однако при этом глава российского государства обратил внимание на то, что Киев сам отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой".