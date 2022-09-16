Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём

Россия сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее", — заверил российский лидер.

В разговоре с индийским премьером Путин также отметил, что в курсе его озабоченной позиции по ситуации на территории Незалежной. Однако при этом глава российского государства обратил внимание на то, что Киев сам отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.