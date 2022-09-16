Как молоко и йогурт могут спасти от диабета II типа

Итальянские учёные из Неаполитанского университета имени Федерико II выяснили, что употребление стакана молока и йогурта ежедневно снижает риск развития диабета II типа. Исследование будет представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению этого заболевания в Стокгольме на следующей неделе, сообщает Daily Mail.

"Люди, которые потребляли 200 г молока в день — эквивалент стакана, — имели на 10% меньше шансов получить диагноз по сравнению с теми, кто пил менее этого объёма. Риск был на 6% ниже среди людей, которые съедали 100 г йогурта каждый день. Но оказалось, что не было никакого видимого эффекта от 30 г сыра в день, что эквивалентно полутора "мини-бэбибелам", — говорится в статье.

Исследователи проанализировали 174 работы, где рассматривалось 12 различных продуктов животного происхождения и побочный эффект развития диабета II типа. В результате учёные сравнили риск появления этого заболевания в зависимости от того, сколько каждого продукта потребляют люди. Выяснилось, что граждане, употреблявшие 100 граммов мяса в день, имели на 22% больше шансов стать диабетиками по сравнению с теми, кто ел этот продукт меньше. Однако совсем обратная история с белым мясом. Люди, которые ели его в количестве 50 граммов в день, подвергались риску всего на 4% больше, чем те, кто потреблял данный продукт меньше.

А в случае с рыбой и яйцами показатели совсем другие. По словам учёных, они никак не повлияли на риск развития заболевания. Поэтому в качестве заменителей любителям мяса рекомендуется потреблять именно эти продукты.