Взятки и липовые премии: Генерала ФСИН Быкова заподозрили в коррупции по доносу экс-любовницы

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова. Как сообщает "Коммерсант", фигуранта обвинили в коррупции по показаниям экс-любовницы.

По данным следствия, с 2020 по 2021 год генерал брал откаты за премирование подчинённых, а также получал от них взятки. Его бывшая возлюбленная, которая тоже работала в структурах ФСИН, призналась, что за премию в размере пяти миллионов рублей Быков взял у неё 1,8 миллиона рублей отката. После этого она также отдала ему 2,2 миллиона рублей в качестве взяток. В результате наблюдения за Быковым обвинения женщины подтвердились. Следствие установило, что генерал за год получил от подчиненных 3,8 миллиона рублей.

При этом сам Быков вину отрицает и утверждает, что любовница таким образом пытается отомстить ему за то, что он её бросил. В ближайшее время он и его адвокат приступят к рассмотрению материалов дела.