Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком августа в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что за месяц он забил девять голов и отдал результативную передачу в пяти матчах за "Сити". Помимо него на награду претендовали Габриэл Жезус, Мартин Эдегор (оба — "Арсенал"), Александар Митрович ("Фулхэм"), Паскаль Грос ("Брайтон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Родриго ("Лидс") и Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас").