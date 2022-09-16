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16 сентября, 13:16

Новичок "Манчестер Сити" Холанн стал лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн стал лучшим игроком августа в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что за месяц он забил девять голов и отдал результативную передачу в пяти матчах за "Сити". Помимо него на награду претендовали Габриэл Жезус, Мартин Эдегор (оба — "Арсенал"), Александар Митрович ("Фулхэм"), Паскаль Грос ("Брайтон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Родриго ("Лидс") и Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас").

Холанн забил, но праздновать не стал: "Манчестер Сити" одержал вторую победу в Лиге чемпионов благодаря голу главной звезды

Холанн забил, но праздновать не стал: "Манчестер Сити" одержал вторую победу в Лиге чемпионов благодаря голу главной звезды

Добавим, что лучшим тренером месяца стал наставник "Арсенала" Микель Артета. При нём лондонский клуб сумел выйти в лидеры турнира.

Обложка ©

Getty Images / UEFA / Alex Livesey

Шамиль Гаджиев

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