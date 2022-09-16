Новичок "Манчестер Сити" Холанд стал лучшим игроком месяца в чемпионате Англии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком августа в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Стоит отметить, что за месяц он забил девять голов и отдал результативную передачу в пяти матчах за "Сити". Помимо него на награду претендовали Габриэл Жезус, Мартин Эдегор (оба — "Арсенал"), Александар Митрович ("Фулхэм"), Паскаль Грос ("Брайтон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Родриго ("Лидс") и Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас").
Добавим, что лучшим тренером месяца стал наставник "Арсенала" Микель Артета. При нём лондонский клуб сумел выйти в лидеры турнира.
Getty Images / UEFA / Alex Livesey