"Манчестер Сити" одержал вторую победу в Лиге чемпионов благодаря голу главной звезды
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Боруссией" благодарю голу Холанда
Английский "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" в центральном матче заключительного дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:1.
Единственный гол «шмели» забили в середине второго тайма: отличился Джуд Беллингхем. Однако спасти положение дел подопечные Пепа Гвардиолы сумели в решающие десять минут встречи. Сначала мяч попал в ворота после мощного удара Стоунза, а через несколько минут отличился бывший игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который не стал праздновать взятие ворот своей прошлой команды.
В ещё одном матче дня ПСЖ на выезде в крайне непростом матче обыграл "Маккаби" — 3:1. Стоит отметить, что парижанам пришлось отыгрываться по ходу встречи, однако голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли три очка команде из Франции. Тяжело начинает сезон в Лиге чемпионов туринский "Ювентус". Команда Массимилиано Аллегри проиграла второй матч на старте сезона. На сей раз сильнее туринцев оказалась португальская "Бенфика" — 2:1.
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