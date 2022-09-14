Единственный гол «шмели» забили в середине второго тайма: отличился Джуд Беллингхем. Однако спасти положение дел подопечные Пепа Гвардиолы сумели в решающие десять минут встречи. Сначала мяч попал в ворота после мощного удара Стоунза, а через несколько минут отличился бывший игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который не стал праздновать взятие ворот своей прошлой команды.