"Милан" переиграл загребское "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Действующий чемпион Италии, футбольный клуб "Милан" на своём поле переиграл загребское "Динамо" со счётом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Открыть счёт красно-чёрные сумели в конце первого тайма усилиями Оливье Жиру, который был точен с 11-метровой отметки. Во втором тайме события пошли гораздо веселее. Сначала Салемакерс удвоил преимущество, однако через девять минут Оршич отыграл один мяч. Точку поставил Побега, забивший ближе к концу встречи.