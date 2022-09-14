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14 сентября, 18:35

"Милан" переиграл загребское "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Действующий чемпион Италии, футбольный клуб "Милан" на своём поле переиграл загребское "Динамо" со счётом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Открыть счёт красно-чёрные сумели в конце первого тайма усилиями Оливье Жиру, который был точен с 11-метровой отметки. Во втором тайме события пошли гораздо веселее. Сначала Салемакерс удвоил преимущество, однако через девять минут Оршич отыграл один мяч. Точку поставил Побега, забивший ближе к концу встречи.

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Благодаря этой победе "Милан" вышел на первое место в своей группе, тогда как "Динамо" идёт следом за ним. В ещё одном матче дня донецкий "Шахтёр" в Варшаве сыграл вничью с "Селтиком" — 1:1.

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acmilan.com

Шамиль Гаджиев

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