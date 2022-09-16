В Европе предложили создать миссию по обучению украинских военных
МИД Франции, Польши и ФРГ предложили создать европейскую миссию по обучению ВСУ
Представители МИД "Веймарского треугольника", в который входит Франция, Германия и Польша, выступили за формирование специальной европейской миссии по обучению украинских военных. Об этом сообщается в распространённом совместном заявлении уполномоченных по европейским делам при МИД трёх стран.
"Мы признаём, что помощь в поддержании украинских вооружённых сил в долгосрочной перспективе влечёт за собой выход за рамки предоставления оборудования, в частности, путём создания специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных", — говорится в сообщении.
Кроме того, формирование также будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом украинской военной техники.
Ранее политолог Куликов рассказал об истинном интересе НАТО на Украине. По его словам, Североатлантический альянс не скрывает намерений и продолжает использовать все ресурсы Украины — от вооружённых сил до населения, которое "сведено нацизмом с ума".
ТАСС / AP / Frank Augstein