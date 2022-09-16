Кинолог рассказал, как у собак формируется чрезмерная привязанность к хозяину

У некоторых собак наблюдается чрезмерная привязанность к хозяину, но это не является нормой. При разлуке с человеком питомец может испытывать сильнейший стресс, поэтому нужно такое поведение корректировать. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

"Бывает так, что одни собаки привязываются к хозяину сильнее, чем их сородичи. Питомец в этом случае может буквально следовать за владельцем по пятам. Собаковод порой не может оставить питомца дома одного даже на короткое время, потому что такая разлука вызывает у собаки сильнейший стресс. Болезненная привязанность не является нормой для собаки", — сказал кинолог.

По его словам, гиперпривязанность формируется у собак, которые испытывают стресс, не уверены в себе или недостаточно социализированы. И, чтобы решить эту проблему, необходимо корректировать их поведение. Как подчеркнул Голубев, собакам важно ощущать, что они находятся в безопасной, комфортной и предсказуемой среде. В стрессовых ситуациях питомец может не успеть адаптироваться и испытать дискомфорт от того, что его оставили в незнакомом месте. На эти же чувства влияют и болезненные процедуры в ветеринарных клиниках, если собака постоянно болеет. Если же при этом рядом с ней находится хозяин, то животное ощущает себя в безопасности.

Тревожное поведение при резкой смене окружающей среды у собаки проявляется, если она в период взросления имела недостаточный круг общения. В результате четырёхлапый друг может начать грызть мебель, искать вещи хозяина, лаять и выть. Как правило, собаки со здоровой психикой быстро адаптируются, им идёт на пользу опыт пребывания в различных ситуациях. Но при ином случае животное проявляет болезненные реакции, которые необходимо корректировать под руководством профессионала.

"Одной из причин, приводящих к гиперпривязанности, может стать опыт травмирующих ситуаций, с которыми столкнулась собака. Пугающая ситуация может побудить животное искать для себя защиту в виде хозяина, чтобы уберечь себя", — указывается в материале.

Но при этом хозяин должен найти причину беспокойства питомца, чтобы грамотно решить проблему с чрезмерной привязанностью. А с щенками нужно действовать иначе. По словам эксперта, когда юный питомец попадает в новый дом, то начинает привязываться к одному человеку, обычно кормящему его. Щенок постоянно начинает ходить за хозяином, не оставляя его даже на короткий промежуток времени. В этом случае необходимо приучить питомца к новой интересной жизни, другим членам семьи и друзьям на прогулке.