A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

Турция и Россия пытаются договориться о дополнительных поставках газа в республику. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники.

"Ведутся переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен поставки начнутся", — говорится в сообщении.

К слову, на днях вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами заявил, что, если Анкара обратится за увеличением поставок энергоресурсов, Москва это обеспечит. Сегодня примерные объёмы экспорта российского топлива в Турцию составляют порядка 26 миллиардов кубометров в год.