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16 сентября, 13:04

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

Турция и Россия пытаются договориться о дополнительных поставках газа в республику. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники.

"Ведутся переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен поставки начнутся", — говорится в сообщении.

К слову, на днях вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами заявил, что, если Анкара обратится за увеличением поставок энергоресурсов, Москва это обеспечит. Сегодня примерные объёмы экспорта российского топлива в Турцию составляют порядка 26 миллиардов кубометров в год.

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А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в грядущих проблемах из-за сокращения поставок газа из РФ. Он также отметил, что у Анкары нет проблем с голубым топливом, а европейцы, по его словам, "пожинают то, что посеяли".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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