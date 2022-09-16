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16 сентября, 13:02

"Война на уничтожение": Санкции США против системы "Мир" направлены на обычных россиян, заявил экономист

Экономист Разуваев: Санкции США против системы "Мир" направлены на обычных россиян

Возможные американские санкции против российской платёжной системы "Мир" направлены на обычных граждан нашей страны. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил независимый аналитик, директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. В принципе, после того, как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему", — отметил он.

По мнению эксперта, Америка не соблюдает принципы свободной конкуренции и административными методами не позволяет платёжной системе работать. Специалист добавил, что до того, как закончится конфликт между РФ и Западом, "Мир" будет действовать на территории стран ЕАЭС и в государствах, которые "на нас завязаны", среди них Сирия и Куба. При этом там система, вероятно, будет иметь локальный характер, отметил экономист.

Разуваев напомнил, что изначально "Мир" создавался для того, чтобы у граждан РФ не было проблем, когда VISA и Master Card заблокируют. Эксперт подчеркнул, что это прежде всего российская национальная система для внутренних расчётов. Причём, в отличие от зарубежных, на карты "Мир" могут ещё и начисляться проценты, аналогичные депозитам. Экономист заключил, что россиянам в текущих обстоятельствах беспокоиться не о чем.

ЦБ отреагировал на угрозы санкций за пользование картами "Мир"

ЦБ отреагировал на угрозы санкций за пользование картами "Мир"

Ранее Лайф писал, что Министерство финансов США внесло главу Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева в SDN-лист. При этом сама НСПК и платёжная система "Мир" не попали в чёрный список.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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