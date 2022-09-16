"Война на уничтожение": Санкции США против системы "Мир" направлены на обычных россиян, заявил экономист

Возможные американские санкции против российской платёжной системы "Мир" направлены на обычных граждан нашей страны. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил независимый аналитик, директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. В принципе, после того, как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему", — отметил он.

По мнению эксперта, Америка не соблюдает принципы свободной конкуренции и административными методами не позволяет платёжной системе работать. Специалист добавил, что до того, как закончится конфликт между РФ и Западом, "Мир" будет действовать на территории стран ЕАЭС и в государствах, которые "на нас завязаны", среди них Сирия и Куба. При этом там система, вероятно, будет иметь локальный характер, отметил экономист.

Разуваев напомнил, что изначально "Мир" создавался для того, чтобы у граждан РФ не было проблем, когда VISA и Master Card заблокируют. Эксперт подчеркнул, что это прежде всего российская национальная система для внутренних расчётов. Причём, в отличие от зарубежных, на карты "Мир" могут ещё и начисляться проценты, аналогичные депозитам. Экономист заключил, что россиянам в текущих обстоятельствах беспокоиться не о чем.