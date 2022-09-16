СМИ назвали имя нового спортивного директора "Спартака"
"Чемпионат": Новым спортивным директором "Спартака" станет англичанин Эшуорт
Новым спортивным директором столичного "Спартака" в ближайшее время станет англичанин Пол Эшуорт. Об этом сообщает "Чемпионат".
В ближайшее время он прибудет в Россию и подпишет контракт с "красно-белыми". При этом Эшуорт уже имеет опыт работы в России: в 2005-м году он исполнял обязанности главного тренера "Ростова".
Добавим, что в ближайшем матче "Спартак" дома примет столичный "Локомотив" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Getty Images / SNS Group / Alan Harvey