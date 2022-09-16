СМИ назвали имя нового спортивного директора "Спартака"

Новым спортивным директором столичного "Спартака" в ближайшее время станет англичанин Пол Эшуорт. Об этом сообщает "Чемпионат" .

В ближайшее время он прибудет в Россию и подпишет контракт с "красно-белыми". При этом Эшуорт уже имеет опыт работы в России: в 2005-м году он исполнял обязанности главного тренера "Ростова".