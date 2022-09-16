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16 сентября, 12:01

"Спартак" сообщил о возвращении Николсона и Литвинова в общую группу после травм

Нападающий "Спартака" Шамар Николсон и полузащитник Руслан Литвинов приступили к занятиям в общей группе, восстановившись после травм. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Также стало известно, что травма голеностопа защитника Павла Маслова оказалась несерьёзной и в ближайшее время он сможет вернуться к занятиям в общей группе.

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Отметим, что в ближайшем матче "Спартак" дома примет столичный "Локомотив" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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