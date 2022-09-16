"Спартак" сообщил о возвращении Николсона и Литвинова в общую группу после травм
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон и полузащитник Руслан Литвинов приступили к занятиям в общей группе, восстановившись после травм. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
Также стало известно, что травма голеностопа защитника Павла Маслова оказалась несерьёзной и в ближайшее время он сможет вернуться к занятиям в общей группе.
Отметим, что в ближайшем матче "Спартак" дома примет столичный "Локомотив" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
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ФК "Спартак-Москва"