"Спартак" сообщил о возвращении Николсона и Литвинова в общую группу после травм

Нападающий "Спартака" Шамар Николсон и полузащитник Руслан Литвинов приступили к занятиям в общей группе, восстановившись после травм. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Также стало известно, что травма голеностопа защитника Павла Маслова оказалась несерьёзной и в ближайшее время он сможет вернуться к занятиям в общей группе.