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15 сентября, 16:29

Исправились за поражение в Ростове: "Спартак" разгромил "Факел" в матче Кубка России

Гол 18-летнего Мелёшина помог "Спартаку" одержать победу над "Факелом" в Кубке России

Московский "Спартак" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу разгромил воронежский "Факел" со счётом 3:0. Встреча прошла на "Открытие банк арене". Судил игру столичный арбитр Евгений Турбин.

Красно-белые забили два гола в первом тайме и ещё один после перерыва. По разу отличились 18-летний нападающий Павел Мелёшин, голландский полузащитник Квинси Промес и форвард сборной России Александр Соболев.

"Спартак" набрал шесть очков из шести возможных, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице группы B. У петербургского "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" — по три балла. "Факел" пока не набрал ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.

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Отметим, что команде Гильермо Абаскаля удалось исправиться за поражение от "Ростова". В минувшее воскресенье спартаковцы уступили на выезде в девятом туре чемпионата России со счётом 2:4.

Кубок России по футболу

Путь РПЛ. Групповой этап

"Спартак" – "Факел" — 3:0

Голы: Мелёшин 4' (1:0), Промес 34' (2:0), Соболев 76' (3:0)

Обложка ©

ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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