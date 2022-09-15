Исправились за поражение в Ростове: "Спартак" разгромил "Факел" в матче Кубка России

Московский "Спартак" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу разгромил воронежский "Факел" со счётом 3:0. Встреча прошла на "Открытие банк арене". Судил игру столичный арбитр Евгений Турбин.

Красно-белые забили два гола в первом тайме и ещё один после перерыва. По разу отличились 18-летний нападающий Павел Мелёшин, голландский полузащитник Квинси Промес и форвард сборной России Александр Соболев.

"Спартак" набрал шесть очков из шести возможных, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице группы B. У петербургского "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" — по три балла. "Факел" пока не набрал ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.

Отметим, что команде Гильермо Абаскаля удалось исправиться за поражение от "Ростова". В минувшее воскресенье спартаковцы уступили на выезде в девятом туре чемпионата России со счётом 2:4.