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15 сентября, 14:46

Названа дата дерби "Спартака" и ЦСКА в чемпионате России по футболу

Московские ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Дерби состоится на "ВЭБ-арене", где домашние матчи проводят армейцы. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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В текущей таблице чемпионата России ЦСКА, набрав 20 очков в девяти матчах, занимает второе место. Красно-синие уступают только петербургскому "Зениту", у которого 23 балла. "Спартак" с 16 очками идёт на пятой позиции.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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