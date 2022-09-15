Названа дата дерби "Спартака" и ЦСКА в чемпионате России по футболу
Московские ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Дерби состоится на "ВЭБ-арене", где домашние матчи проводят армейцы. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
В текущей таблице чемпионата России ЦСКА, набрав 20 очков в девяти матчах, занимает второе место. Красно-синие уступают только петербургскому "Зениту", у которого 23 балла. "Спартак" с 16 очками идёт на пятой позиции.
Обложка ©
ФК "Спартак"