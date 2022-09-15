Названа дата дерби "Спартака" и ЦСКА в чемпионате России по футболу

Московские ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Дерби состоится на "ВЭБ-арене", где домашние матчи проводят армейцы. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.