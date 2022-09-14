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14 сентября, 14:44

Федун и Алекперов отказались от 6 миллиардов рублей за продажу "Спартака"

Бывшие главные акционеры московского "Спартака" Леонид Федун и Вагит Алекперов отказались от суммы, превышающей шесть миллиардов рублей, за продажу клуба и инфраструктурных объектов. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что в договор о продаже акций и спортивных сооружений включили пункт, по которому "Спартак" оставляет указанную сумму за собой. При этом деньги можно тратить только на развитие инфраструктуры, а не на приобретение новых футболистов и другие нужды команды.

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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.

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Getty Images / Epsilon / Dima Korotayev

Роман Фейгин

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