Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом

Министерство финансов США внесло главу Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. При этом сама НСПК и платёжная система "Мир" не попали в чёрный список, пишет "Коммерсант".

Однако Вашингтон предостерёг финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платёжной системой за пределами РФ, ведь считает такие действия попыткой обойти антироссийские санкции.

Согласно данным экспертов, после заявления американского Минфина у граждан РФ способов оплаты за рубежом станет меньше, а расширить круг стран, принимающих карты "Мир", станет сложнее. Так, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов подчеркнул, что новый документ ведомства США является серьёзной проблемой для НСПК во всех её трансграничных проектах, но сам приём карт "Мир" банками, которые не попали под рестрикции, не нарушает санкции. Однако сейчас неизвестно, как сильно партнёры готовы рисковать.

Глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отметила, что утверждения Минфина США не носят избирательный характер, а относятся лишь к сотрудничеству с платёжной системой. А по словам руководителя санкционной практики АБ "А-Про" Екатерины Макеевой, главный сдерживающий фактор в практических шагах со стороны Вашингтона в отношении системы "Мир" — отсутствие возможности влияния на архитектуру её системы.