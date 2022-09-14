В АТОР опровергли данные о приказе ЦБ Турции не принимать карты "Мир"

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции продолжают принимать российские банковские карты "Мир". Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

"Проблема неприёма карт носит точечный характер и, как и ранее, связана с картами конкретных банков, попавших под санкции, и конкретными банками, обслуживающими отдельные отели", — сказано в сообщении.

В АТОР уверили, что проблемы, возникающие с обслуживанием карт, связаны не с какими-либо решениями ЦБ Турции, а с техническими возможностями конкретных банков, которым принадлежат терминалы. В сообщении также подчёркнуто, что хотя Анкара не присоединялась к санкциям против РФ, в сетях некоторых турецких финансовых организаций порой возникают проблемы с обслуживанием карт, которые попали в санкционные SDN-листы США и Европы из-за опасений вторичных санкций.