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14 сентября, 18:29

В АТОР опровергли данные о приказе ЦБ Турции не принимать карты "Мир"

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции продолжают принимать российские банковские карты "Мир". Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

"Проблема неприёма карт носит точечный характер и, как и ранее, связана с картами конкретных банков, попавших под санкции, и конкретными банками, обслуживающими отдельные отели", сказано в сообщении.

В АТОР уверили, что проблемы, возникающие с обслуживанием карт, связаны не с какими-либо решениями ЦБ Турции, а с техническими возможностями конкретных банков, которым принадлежат терминалы. В сообщении также подчёркнуто, что хотя Анкара не присоединялась к санкциям против РФ, в сетях некоторых турецких финансовых организаций порой возникают проблемы с обслуживанием карт, которые попали в санкционные SDN-листы США и Европы из-за опасений вторичных санкций.

В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

Ранее стало известно, что карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой систем.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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