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14 сентября, 18:21

Родителям школьника со СМА из Калининградской области разрешили помогать ему на ЕГЭ

Старшекласснику из Калининградской области Антону Л., болеющему спинальной мышечной атрофией (СМА), разрешили сдать ЕГЭ в особом формате, в день экзамена ему будут оказывать помощь родители. Об этом рассказали "Газете.ru" в пресс-службе регионального Министерства образования.

"Антон будет сдавать все ЕГЭ, которые выбрал. Как и два года назад, когда он сдавал ОГЭ, на дому будет организован пункт сдачи экзамена, его родители пройдут подготовку на ассистента. Министерство окажет всестороннюю поддержку Антону и его семье при подготовке к проведению экзамена. Родители будут проходить подготовку, чтобы быть его ассистентами", — уточнили в ведомстве.

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