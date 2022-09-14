Родителям школьника со СМА из Калининградской области разрешили помогать ему на ЕГЭ
Старшекласснику из Калининградской области Антону Л., болеющему спинальной мышечной атрофией (СМА), разрешили сдать ЕГЭ в особом формате, в день экзамена ему будут оказывать помощь родители. Об этом рассказали "Газете.ru" в пресс-службе регионального Министерства образования.
"Антон будет сдавать все ЕГЭ, которые выбрал. Как и два года назад, когда он сдавал ОГЭ, на дому будет организован пункт сдачи экзамена, его родители пройдут подготовку на ассистента. Министерство окажет всестороннюю поддержку Антону и его семье при подготовке к проведению экзамена. Родители будут проходить подготовку, чтобы быть его ассистентами", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что изменения в ЕГЭ 2023 года коснутся формулировок, последовательности, количества заданий, их группировки по тематическим блокам, числа баллов, системы ответов, а также критериев оценки.
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