Протестующие штурмуют ворота парламента Армении с криками "Никол — предатель"

Масштабная акция протеста проходит сегодня, 14 сентября, перед зданиями парламента и правительства Армении в Ереване. Поводом стали заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна на правительственном часе о вероятности подписания мирного договора с Баку.

Протесты в Ереване 14 сентября. Видео © t.me/mikayelbad

Собравшиеся возмущены словами главы государства, восприняв их как намерение отказаться от территориальных претензий на Карабах. Они скандируют "Никол — предатель" и "Уходи". Протестующие требуют отставки премьера. Толпа начала ломать ворота парламента.