Протестующие штурмуют ворота парламента Армении с криками "Никол — предатель"
Масштабная акция протеста проходит сегодня, 14 сентября, перед зданиями парламента и правительства Армении в Ереване. Поводом стали заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна на правительственном часе о вероятности подписания мирного договора с Баку.
Протесты в Ереване 14 сентября. Видео © t.me/mikayelbad
Собравшиеся возмущены словами главы государства, восприняв их как намерение отказаться от территориальных претензий на Карабах. Они скандируют "Никол — предатель" и "Уходи". Протестующие требуют отставки премьера. Толпа начала ломать ворота парламента.
Пашинян обратился к народу Армении и заверил, что никаких документов с Азербайджаном не подписывал и подписывать не планирует.
Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
t.me/mikayelbad