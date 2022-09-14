НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 18:09

Протестующие штурмуют ворота парламента Армении с криками "Никол — предатель"

Масштабная акция протеста проходит сегодня, 14 сентября, перед зданиями парламента и правительства Армении в Ереване. Поводом стали заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна на правительственном часе о вероятности подписания мирного договора с Баку.

Протесты в Ереване 14 сентября. Видео © t.me/mikayelbad

Собравшиеся возмущены словами главы государства, восприняв их как намерение отказаться от территориальных претензий на Карабах. Они скандируют "Никол — предатель" и "Уходи". Протестующие требуют отставки премьера. Толпа начала ломать ворота парламента.

Пашинян обратился к народу Армении и заверил, что никаких документов с Азербайджаном не подписывал и подписывать не планирует.

Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.

Обложка ©

t.me/mikayelbad

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров