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14 сентября, 14:15

Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

В ходе недавних боёв на границе Азербайджану удалось установить контроль над некоторыми территориями Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в Парламенте на правительственном часе.

"Если мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию в отношении Армении, это значит, что им удалось установить контроль над некоторыми территориями", — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения, этот вопрос находится у него "на столе".

Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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