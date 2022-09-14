Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана
В ходе недавних боёв на границе Азербайджану удалось установить контроль над некоторыми территориями Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в Парламенте на правительственном часе.
"Если мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию в отношении Армении, это значит, что им удалось установить контроль над некоторыми территориями", — сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении также отметил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения, этот вопрос находится у него "на столе".
Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
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