Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

В ходе недавних боёв на границе Азербайджану удалось установить контроль над некоторыми территориями Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в Парламенте на правительственном часе.

"Если мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию в отношении Армении, это значит, что им удалось установить контроль над некоторыми территориями", — сказал Пашинян.