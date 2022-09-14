Скромный ягуар Ричард поселился в Ленинградском зоопарке

Сотрудники Ленинградского зоопарка представили посетителям нового обитателя — ягуара Ричарда, который переехал из Зеленогорска Красноярского края, передаёт телеканал "Санкт-Петербург". Ему 17 сентября исполнится всего год. Взрослого возраста кошка достигнет к трём-четырём годам.

"Сейчас ягуар Рич ещё стесняется публики, поэтому мы очень просим посетителей лишний раз не пугать и не тревожить маленького хищника. Пусть привыкает к новому дому и растёт большим и здоровым", — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Нрав у Ричарда спокойный, осторожный и покладистый. В дикий восторг молодого хищника приводят картонные коробки различных размеров и ивовые веники, с которыми можно на славу поиграть. Вольер нового питомца находится недалеко от жилища его бабушки — ягуара Агнессы.